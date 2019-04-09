В Калтан прибыла выставка книг, приобретенных по президентскому гранту

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В Калтан прибыла передвижная выставка в количестве 600 экземпляров книг самой разной тематики. Среди них художественная, занимательная, историческая и прочая литература. Такой приятный сюрприз для читателей библиотек города приготовила Кемеровская областная библиотека для детей и юношества. А уникальность выставки состоит в том, что это новые книги, приобретённые по президентскому гранту.
Познакомиться с книгами может любой ребенок Калтанского городского округа. Времени для этого предостаточно. Выставка будет действовать в Детской библиотеке, Модельной библиотеке семейного чтения и Библиотеке «Гармония» целых три месяца, до 8-го июля.
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