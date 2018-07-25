Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Калтане Центр социального обслуживания организовал поездку пенсионеров города по живописным местам Горной Шории

Многие считают, что туризм в Шерегеше прекращается с уходом зимы. Чтобы опровергнуть это мнение, пенсионеры Калтана при содействии Центра социального обслуживания совершили путешествие по живописным местам Горной Шории.С обзорной экскурсией они поднялись на канатной дороге, увидели Шерегеш со смотровой площадки, совершили увлекательную пешую прогулку по вершинам горы Зелёная и её окрестностям.- Природа Горной Шории интересна в любое время года, - считает С.П. Коротаева, директор Центра социального обслуживания. - Такие походы полезны для людей, которые устали от городского шума, желают расслабиться и получить положительные эмоции. Почувствовать настоящую энергетику и получить отличный заряд бодрости можно именно здесь!

Общество
Калтан
kuzbassnews.ru
25/07/2018
Общество
Калтан
Новости Кузбасса
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus