В Калтане Центр социального обслуживания организовал поездку пенсионеров города по живописным местам Горной Шории

Многие считают, что туризм в Шерегеше прекращается с уходом зимы. Чтобы опровергнуть это мнение, пенсионеры Калтана при содействии Центра социального обслуживания совершили путешествие по живописным местам Горной Шории.С обзорной экскурсией они поднялись на канатной дороге, увидели Шерегеш со смотровой площадки, совершили увлекательную пешую прогулку по вершинам горы Зелёная и её окрестностям.- Природа Горной Шории интересна в любое время года, - считает С.П. Коротаева, директор Центра социального обслуживания. - Такие походы полезны для людей, которые устали от городского шума, желают расслабиться и получить положительные эмоции. Почувствовать настоящую энергетику и получить отличный заряд бодрости можно именно здесь!