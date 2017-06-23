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В Калтане главврач горбольницы платила себе зарплату за обязанности, которые не выполняла

В Калтане завершено расследование уголовного дела в отношении главного врача городской больницы, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями.

В 2011 году женщина издала приказы, согласно которым трудоустроила себя на должность врача-педиатра детской поликлиники по совместительству с доплатой 75% к окладу за увеличенный объем работы. При этом фактически обязанности педиатра она не исполняла. В результате с февраля 2011 по октябрь 2012 года злоумышленница незаконно получила более 300 000 рублей.

Теперь главному врачу грозит лишение свободы на срок до 4 лет.

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kuzbassnews.ru
23/06/2017
Происшествия
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