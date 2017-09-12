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В Калтане готовятся к паводку уже с осени

В Калтанском городском округе ведутся работы по очистке водопропускных труб от гравия и ила. Контроль за их состоянием ведется постоянно, но каждую осень углубляется русло протоков, соединяющих реку Кондома с озером Еремеш и речкой Шуштепка.
Особое беспокойство в этом году вызвала оградительная насыпь в районе очистных сооружений поселка Постоянный. За два года, прошедших с весеннего паводка 2015 года, когда она практически была построена заново из скального грунта, насыпь просела, хлопушки, установленные для предотвращения обратного движения воды из реки в водоемы, перестали закрываться. Именно с нее и начались профилактические работы по подготовке к пропуску паводковых вод весной 2018 года.
- После очистки труб и русла в этом месте будет произведена подсыпка насыпи. Работы по очистке труб планируется провести также на улицах Набережная, Кошевого, в районе СНТ «Черемушки», - рассказал об объеме осенних противопаводковых работ С.Н. Помыткин, директор Управления по защите населения и территории КГО.
Кроме того, в осенний период работники Управления жилищно-коммунального и дорожного комплекса очистят городскую ливневую канализацию от скопившегося за лето мусора.

 

Общество
Калтан
kuzbassnews.ru
12/09/2017
Общество
Калтан
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Новости Кузбасса

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