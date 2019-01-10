В Калтане и Малиновке прошли ежегодные Рождественские встречи

С православным праздником всех собравшихся поздравили председатель Совета народных депутатов Калтанского городского округа М.В. Куликова, глава администрации поселка Малиновка Н.А. Лаптева, Благочинный церквей отец Сергий, отец Алексий. Состоялось награждение победителей муниципальных конкурсов за лучшую игрушку для новогодней ели, лучший снежный городок или снежную скульптуру, оригинальное оформление новогодней иллюминацией фасадов зданий учреждений, жилых домов. Праздничное настроение дарили творческие коллективы местных дворцов культуры. Самым незабываемым и долгожданным подарком для участников встреч стало выступление гостей праздника - тенора Дмитрия Ганина совместно с ансамблем скрипачей «Созвездие» Государственной филармонии Кузбасса.