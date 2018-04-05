В Калтане игрушки не пропадут даром

Во время общенационального траура в связи с трагедией в г. Кемерово многие жители разных городов и районов, в том числе и Калтанского городского округа, несли к траурному мемориалу игрушки, цветы и свечи. После 9 дней волонтеры Управления молодежной политики и спорта собрали все игрушки, чтобы привести их в надлежащий вид и передать в Центр социальной помощи семье и детям. Оттуда игрушки направят многодетным и малообеспеченным семьям.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев встретимся с предпринимателями, работающими с...
|
Две студентки одного из новокузнецких колледжей украли в одном магазине кольца, серьги, броши, а в...
|
37-летний житель Кемерова, присвоивший тридцать миллионов рублей, которые были переведены на его...
|
В Кемеровской области под суд пойдет 40-летний мужчина житель города Киселевска, который обвиняется...