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В Калтане игрушки не пропадут даром

Во время общенационального траура в связи с трагедией в г. Кемерово многие жители разных городов и районов, в том числе и Калтанского городского округа, несли к траурному мемориалу игрушки, цветы и свечи. После 9 дней волонтеры Управления молодежной политики и спорта собрали все игрушки, чтобы привести их в надлежащий вид и передать в Центр социальной помощи семье и детям. Оттуда игрушки направят многодетным и малообеспеченным семьям.

Общество
Калтан
kuzbassnews.ru
05/04/2018
Общество
Калтан
Новости Кузбасса

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