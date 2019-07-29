В Калтане к юбилею открыли сквер Молодоженов, детско-юношескую спортшколу и новую линию по переработке шин

Поздравил калтанцев с 60-летием города и открытием новых объектов заместитель губернатора Константин Венгер.

Рабочую повестку замгубернатора начал с приема граждан по личным вопросам в администрации Калтанского городского округа. Жители поднимали темы переселения из ветхого жилья, необходимость новой школы и многое другое. Часть вопросов нашла решение уже в ходе личного приема, отдельные позиции были взяты на особый контроль.

После общения с жителями Константин Венгер вместе с главой Калтана Игорем Голдиновым побывали в муниципальном индустриальном парке. Резидентом парка стало ООО «Кузнецкэкология+». Предприятие занимается переработкой крупногабаритных шин и резины в городе в течение шести лет. Запуск дополнительной линии, расположенной на территории индустриального парка, позволит оказывать комплексные услуги, в том числе перерабатывать отработанные смазочные масла и сопутствующие им отходы. Общая стоимость инвестиционного проекта — 240 млн рублей. Объем переработки составит более 7 тысяч тонн сырья в год, из которого возможно получить 1,7 тыс. тонн пиролизного жидкого топлива, 2,2 тыс. тонн технического углерода, по 0,5 тысяч тонн пиролизного газа и металлолома. Данные продукты востребованы на рынке и применяются в различных производственных технологиях. Сегодня на предприятии занято 38 сотрудников, расширение производства позволит трудоустроить свыше 60 человек.

После открытия инвестпроекта замгубернатор и глава города поздравили с новосельем юных спортсменов. Из старого здания детско-юношеской спортивной школы они переехали в новое, капитальное отремонтированное здание общей площадью 500 кв. м. Более 10 млн рублей местный бюджет направил на капремонт кровли и фасада здания, внутреннюю отделку помещений, замену инженерных коммуникаций, установку охранно-пожарной сигнализации, закупку необходимого инвентаря. Для юных спортсменов оборудованы залы для занятий киокусинкай, рукопашным боем, дзюдо и фитнесом. Также есть шахматный клуб, тренажерный зал, медицинский кабинет, раздевалки, душевые и санузлы. Теперь в комфортных условиях заниматься спортом смогут порядка 300 детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Константин Венгер побывал в сквере Молодоженов, строительство и обустройство которого ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Работы по его созданию близятся к завершению. В зоне отдыха, расположенной в районе городского ЗАГСа, расширена парковка для свадебных кортежей, установлены фигура влюбленных, изящный мостик, скамейки, фонари, урны, разбиты красивые клумбы. Скоро здесь появится скамья примирения и карета-цветник, а осенью в зоне отдыха жители высадят саженцы яблонь и декоративных кустарников. Благодаря нацпроекту в Калтане в этом году будут капитально отремонтированы несколько дворов и два общественных пространства, на эти цели городу выделено финансирование в размере 11,7 млн рублей.

Рабочую поездку завершил торжественный прием в ДК «Энергетик», где заместитель губернатора поздравил калтанцев с юбилеем города и вручил областные награды.