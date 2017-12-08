В Калтане можно провести время с пользой для здоровья на улице

В этом году для жителей округа будут работать две ледовые площадки в Калтане и по одной в поселках Малиновка и Постоянный. Так, например, на калтанском стадионе уже можно почувствовать себя фигуристом или только познакомиться со льдом и коньками. Их к тому же можно взять на прокат, есть размеры от 34 до 40. Сто пар коньков имеется на базе стадиона и тридцать - в пос. Малиновка.

На катке всегда играет музыка для веселого времяпрепровождения посетителей, в планах пригласить в гости фигуристов, которые проведут мастер-класс и покажут людям, как можно научиться кататься правильно.

Уже на новогодних каникулах гостей и жителей округа ждет городское мероприятие на льду - хоккей на валенках. Для любителей кататься не на льду, а на снегу начали укатывать трассу в районе лыжной базы. На стадионе в Калтане лыжня уже работает, горожане активно пользуются ею, тем более, что не имея своих собственных лыж, каждый желающий может воспользоваться прокатом, в котором сейчас шестьдесят пар от 34 до 46 размеров. Уже в новом году самые активные спортсмены примут участие в соревнованиях. Пока их намечено три: «Лыжня России», лыжная гонка памяти тренера-преподавателя А.Е. Смирнова и лыжная гонка на приз московской компании «Мустанг». Точные даты станут известны позже.

Для семейного отдыха хорошо подойдет такая зимняя забава, как катание с горки. В округе для безопасного и активного зимнего отдыха есть гора «Солнечная». Чтобы защитить ребенка, здесь имеются детские шлемы, а для желающих прокатиться парой - двухместные надувные «плюшки».