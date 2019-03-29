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В Калтане мужчина за выдуманное преступление получил реальный штраф

24-летний житель Калтана приговорен к штрафу за заведомо ложный донос.

Летом 2018 года в калтанскую полицию поступил сигнал о том, что в ночное время неизвестные похитили у проживающего в частном секторе горожанина автомобиль ВАЗ-2105.

В ходе работы по данному сигналу сотрудники полиции обнаружили разыскиваемую машину брошенной на дороге после ДТП, а вскоре выяснили, что на самом деле преступление совершено не было. Автовладелец заявил в полицию о хищении транспортного средства, поскольку не хотел, чтобы к ответственности привлекли его супругу. В ту ночь женщина решила самостоятельно прокатиться на машине, однако, не имея навыков вождения, она не справилась с управлением и совершила наезд на стоявший на обочине грузовик. В отношении подозреваемого, сообщившего о выдуманном преступлении, следователем отдела МВД России по Калтану было возбуждено уголовное дело.

Суд, изучив собранные в ходе следствия материалы, признал фигуранта виновным и назначил ему в качестве наказания штраф в размере 15 000 рублей.

Происшествия
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Калтан
kuzbassnews.ru
29/03/2019
Происшествия
Топ
Калтан
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