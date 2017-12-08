В Калтане на горе Солнечная пройдет открытие зимнего сезона и празднование Международного дня чая
В программе: веселые конкурсы, спортивные игры, зрелищные театрализованные представления, концертные номера.
Будет осуществляться прокат спортивного инвентаря, организована торговля шашлыками, пловом, выпечкой, и конечно, горячим зеленым, черным, травяным чаем.
Праздник состоится 9 декабря 2017г. (в субботу) в 12-00 на горе «Солнечная» (г. Калтан, ост. Переезд, в сторону разреза).
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