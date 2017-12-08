В Калтане на горе Солнечная пройдет открытие зимнего сезона и празднование Международного дня чая

В Кемерове состоится фестиваль танцев на пилоне В Кемерове пройдёт фестиваль танца в воздухе Imaginary Dance 2017, который объединит взрослых и...

В Кузбассе разыскивают подозреваемого в грабеже По данным ГУ МВД Кузбасса, инцидент произошёл 5 декабря около 18:29 в подъезде многоквартирного...

Кемеровские волонтеры строят снежный городок для особенных детей Старшеклассники и студенты КемГУ, Кемеровского профессионально-технического техникума и...