В Калтане на площади ДК «Энергетик» установили новогоднюю ель

Высота пушистой лесной красавицы составляет около 15 метров. Также на площади в скором времени начнется строительство снежного городка. Уже известно, что главным его украшением станут Дед Мороз, Снегурочка и символ наступающего года – собака, а детвору будут радовать три снежные горки разных размеров.

Праздничные деревья традиционно появятся на пяти площадках Калтанского городского округа, всего будет построено 8 снежных горок.

Отметим, что в городе объявлен смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление зданий учреждений, предприятий, организаций и прилегающих к ним территорий, а неравнодушные жители могут поделиться новогодними игрушками и гирляндами для украшения главных елок Калтана, Малиновки, Постоянного, Малышева Лога, Сарбалы.