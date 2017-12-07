В Калтане на площади ТЦ «Мария-Ра» прошла благотворительная выставка – продажа изделий, изготовленных руками людей с ограниченными возможностями здоровья
Ее организатором стал Центр социального обслуживания Калтанского городского округа.
Свои изделия на выставке представили мастерицы Осинцева Н.Б., Алексеевская Т.Н., Лопотова Н.К. и другие жители округа. Особой популярностью у покупателей пользовались теплые носки, варежки, шали. Горожане охотно приобретали небольшие подарки для себя и своих близких и в то же время помогали нуждающимся в поддержке, обеспечив их дополнительным заработком.
Кроме того, мобильная бригада Центра социального обслуживания провела выездную акцию, посвященную Международному дню инвалидов. Жителям были предоставлены консультативные услуги специалистов Управления социальной защиты населения и юрисконсульта.
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