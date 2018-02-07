В Калтане на Южно-Кузбасской ГРЭС установлена мемориальная доска к 100-летию ВЛКСМ

Мероприятие проведено по инициативе Кемеровского регионального общественного движения «Ветераны комсомола» в рамках Всекузбасской эстафеты комсомольских поколений «100-летию ВЛКСМ — 100 славных дел!» и было посвящено 75-летию областной комсомольской организации. Перед открытием мемориальной доски с надписью «Южно-Кузбасская ГРЭС с 1948 по 1951 г.г. – ударная комсомольская стройка» состоялся торжественный митинг. Почетными гостями мероприятия стали глава Калтанского городского округа И. Ф. Голдинов, председатель совета народных депутатов КГО М. В. Куликова, председатель Кемеровского регионального общественного движения «Ветераны комсомола» В. А. Лебедев, управляющий директор ПАО «ЮК ГРЭС» С. П. Мирошников. Также в митинге приняли участие работники и ветераны станции, представители администрации округа, учреждений бюджетной сферы и общественных организаций, территориальных отделений движения «Ветераны комсомола», журналисты и юнармейцы.

В завершении митинга представителям Калтанского городского отделения общественного движения «Ветераны комсомола», созданного 23 января текущего года, передали красное знамя, переходящий кубок комсомольских поколений и «Книгу славных дел».