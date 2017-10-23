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В Калтане начались региональные учебно-тренировочные сборы «Гроссмейстерская школа»

Сборы пройдут с 23 по 29 октября в центре здоровья «Калтанский».

Их участниками станут более 50 юношей и девушек из Кузбасса, Новосибирской и Томской областей, Алтайского края. Возраст юных спортсменов от 10 до 18 лет, а спортивная классификация – от уровня III юношеского разряда до кандидатов в мастера спорта.  

Участников региональных сборов ожидает обширная тренировочная программа, которая включает лекции, турниры, сеансы одновременной игры, конкурсы решения комбинаций, а также мастер-классы опытных педагогов: международного гроссмейстера Владимира Невоструева (Кемерово) и гроссмейстера России Дмитрия Ситникова (Новокузнецк).  Периодичность занятий составит 3 раза в день продолжительностью 2 часа каждое.

Помимо шахматной составляющей в программу включен активный отдых - экскурсия по вечернему Калтану и новой инновационной школе № 2, развлекательная программа в ДК «Энергетик», молодежная дискотека, интеллектуальная викторина «Своя игра», мини-футбол и подвижные игры. Кроме того, участники сборов пройдут лечебно-профилактические процедуры – посетят соляную комнату (спелеотерапия), попробуют кислородные и травяные коктейли.

Основная цель учебно-тренировочных сборов – повышение мастерства сильнейших юных шахматистов, подготовка ребят к предстоящим соревнованиям.

Спорт
Калтан
kuzbassnews.ru
23/10/2017
Спорт
Калтан
Новости Кузбасса

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