В Калтане открыли школу будущего

В День знаний, 1 сентября, в Калтане открыли современную цифровую школу № 2.

На торжественную линейку поздравить 550 учеников, в том числе 77 первоклассников, с началом учебного года в школе нового поколения приехали заместители губернатора Владимир Чернов и Елена Пахомова, глава Калтанского городского округа Игорь Голдинов.

Средняя общеобразовательная школа № 2 оснащена современным оборудованием – интерактивными досками, мобильными классами, мультимедийными комплексами. Созданы мастерские для мальчиков для работы по дереву и металлу, для девочек - кабинеты кулинарии, кройки и шитья. Актовый зал на 200 мест, литературная гостиная, класс для занятий хореографией и хоровой класс помогут раскрыть творческую индивидуальность ребят, а в будущем здесь планируется создать картинную галерею местных художников и учащихся школы.

Для оздоровления ребят построен бассейн на 4 дорожки, большой и малый спортзалы, тренажерный зал, футбольное, волейбольное и баскетбольное поле, теннисные корты, лыжная база, игровые площадки и многое другое.

Обеспечена и повышенная безопасность всех участников образовательных отношений – установлено 56 внутренних и наружных камер видеонаблюдения, пожарно-охранная сигнализация, тревожная кнопка, турникеты с чиповым ключом, о времени прихода и ухода ученика его родители будут оповещаться при помощи SMS-сообщения.

Строительство школы обошлось в 732,5 млн. рублей, включая закупку необходимого оборудования, инвентаря и создание библиотечного фонда.