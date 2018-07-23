В Калтане открылись два спортивных зала для юных боксеров

Боксерский клуб имени Юрия Арбачакова, десятикратного чемпиона мира по боксу, открылся в городе по улице Калинина, 44. Изначально это было пустующее здание, требующее капитального ремонта. За два года его привели в порядок – отремонтировали систему отопления и водоснабжения, кровлю, фасад, стены, полы, окна и двери, установили душевые кабины, санузлы, облагородили прилегающую территорию.

Еще один зал для юных боксеров открылся в пос. Постоянный, в помещении спортивного зала бывшей школы № 15.

- Ремонтные работы здесь будут продолжены, - обратился к жителям поселка глава КГО И. Ф. Голдинов. - Сначала сделаем пристройку, где разместятся тренерские, раздевалки, душевые и санузлы. Затем построим большой спортивный зал ангарного типа из металлоконструкций, чтобы проводить соревнования по вольной борьбе, каратэ и рукопашному бою. Соответствующий проект уже готов.

Помощь городу в приобретении дорогостоящих рингов, боксерских мешков, лап, перчаток, спортивной экипировки и инвентаря оказала холдинговая компания «Сибирский деловой союз» и Федерация бокса по Кемеровской области. На создание двух боксерских залов было направлено свыше 3 млн. рублей местного бюджета. Теперь боксом совершенно бесплатно смогут заниматься до 100 юных калтанцев в возрасте от 4 до 18 лет.

Отметим, что секция бокса в Калтане сравнительно молодая, начала свою работу четыре года назад. Тем не менее, уже есть значительные результаты - воспитанник детско-юношеской спортшколы Максим Новицкий в начале 2018 года стал чемпионом Первенства Кемеровской области и бронзовым призером Первенства Сибирского Федерального округа по боксу.