Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Калтане открылись два спортивных зала для юных боксеров

Боксерский клуб имени Юрия Арбачакова, десятикратного чемпиона мира по боксу, открылся в городе по улице Калинина, 44. Изначально это было пустующее здание, требующее капитального ремонта. За два года его привели в порядок – отремонтировали систему отопления и водоснабжения, кровлю, фасад, стены, полы, окна и двери, установили душевые кабины, санузлы, облагородили прилегающую территорию.

Еще один зал для юных боксеров открылся в пос. Постоянный, в помещении спортивного зала бывшей школы № 15.

- Ремонтные работы здесь будут продолжены, - обратился к жителям поселка глава КГО И. Ф. Голдинов. -  Сначала сделаем пристройку, где разместятся тренерские, раздевалки, душевые и санузлы. Затем построим большой спортивный зал ангарного типа из металлоконструкций, чтобы проводить соревнования по вольной борьбе, каратэ и рукопашному бою. Соответствующий проект уже готов.  

Помощь городу в приобретении дорогостоящих рингов, боксерских мешков, лап, перчаток, спортивной экипировки и инвентаря оказала холдинговая компания «Сибирский деловой союз» и Федерация бокса по Кемеровской области. На создание двух боксерских залов было направлено свыше 3 млн. рублей местного бюджета. Теперь боксом совершенно бесплатно смогут заниматься до 100 юных калтанцев в возрасте от 4 до 18 лет.

Отметим, что секция бокса в Калтане сравнительно молодая, начала свою работу четыре года назад. Тем не менее, уже есть значительные результаты - воспитанник детско-юношеской спортшколы Максим Новицкий в начале 2018 года стал чемпионом Первенства Кемеровской области и бронзовым призером Первенства Сибирского Федерального округа по боксу.

Спорт
Калтан
kuzbassnews.ru
23/07/2018
Спорт
Калтан
Новости Кузбасса
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus