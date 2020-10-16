В Калтане отремонтировали футбольное поле по нацпроекту

Современная площадка для игры в футбол появилась на стадионе «Энергетик», где начинал тренироваться известный футболист Александр Головин. Работы выполнены в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
В ходе ремонта специалисты произвели монтаж дренажных канав и уложили искусственный газон. На эти цели было направлено 10 млн 945 тыс. рублей из консолидированного бюджета. Еще 25 млн рублей муниципальных и спонсорских средств были выделены на реконструкцию беговых дорожек и закупку спортивного оборудования — новых ворот, сетчатого ограждения, сектора для прыжков в длину.
Реконструкция футбольного поля позволит проводить в Калтане спортивные соревнования городского и областного уровней.
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