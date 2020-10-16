В Калтане отремонтировали футбольное поле по нацпроекту

Цивилев сорвался на заместителя из-за ситуации с коронавирусом Сергей Цивилев перешел на повышенные тона из-за того, что в кемеровской поликлинике № 5 не...

Власти Кузбасса объяснили отказ в тестировании на коронавирус пациентов с ОРВИ Проверка всех обращающихся в больницы с симптомами ОРВИ граждан на COVID-19 не предусмотрена...

В Кузбассе за сутки зафиксировали 176 случаев коронавируса Региональный оперативный штаб представил данные по заболеваемости населения Кемеровской области...