В Калтане помогают пенсионерам-инвалидам и одиноким людям с уборкой урожая

Сотрудники Управления социальной защиты населения, а также волонтеры из Калтанского многопрофильного техникума помогли пенсионерам при уборке картофеля.
Людмила Александровна из поселка Малышев Лог ежегодно сажает у себя в огороде от 8 до 10 ведер картофеля. В одиночку с урожаем женщине не справиться. Муж - инвалид и просто не в силах помочь, поэтому поддержка со стороны соцработников приходится кстати. Собранной картошки женщине и ее близким хватит до следующего года.
Н. М. Дуплинская, заведующая ОСО №3:
- Такая помощь со стороны работников соцзащиты оказывается одиноким людям или пенсионерам-инвалидам, которые не могут самостоятельно справиться с уборкой урожая. Ежегодно мы помогаем выкапывать картофель и убирать все овощи в места хранения. Кроме того, весной соцработники помогают при посадке урожая, так как каждому пенсионеру хочется иметь все свое.
Анна Пантелеевна из Калтана также регулярно пользуется услугами соцзащиты и не отказывается от помощи волонтеров. Сегодня выкопать картошку ей помогали парни из Калтанского многопрофильного техникума. Зимой ребята регулярно борются со снегом на участке пенсионерки.
- Кроме уборки урожая и снега, нуждающимся также доставляются продукты питания, лекарственные средства и приводится в порядок жилое помещение, - рассказывает заведующая ОСО №2 А.В. Галкина.
Помимо представленной помощи, люди могут обсудить с работником соцзащиты и иные свои пожелания.
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