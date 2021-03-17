В Калтане появится модельная библиотека

В Калтане приступили к капитальному ремонту детской библиотеки. К 1 июля 2021 года здесь планируют создать современный информационно-развивающий центр, который смогут посещать до пяти тысяч юных жителей города.

«На создание в детской библиотеке Калтана современных зон обучения и отдыха, обновление книжного фонда, приобретение оборудования по нацпроекту «Культура» направлено 5 миллионов рублей. Еще 4,5 миллиона из местного бюджета потратят на ремонт. Всего в юбилейном 2021 году в области по нацпроекту откроются четыре модельные библиотеки. Помимо Калтана, они заработают в жилом районе Кедровка в Кемерове, в Беловском районе и Топкинском округе», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

Как сообщили в местной администрации, в здании уже демонтированы полы и стены, вывезено около 56 тонн строительного мусора. В планах — замена инженерных сетей, внутренние отделочные работы, установка сантехники, системы видеонаблюдения, пожарно-охранной сигнализации, ремонт крыльца и фасада.

После капремонта в модельной библиотеке будет два читальных зала. В первом можно будет проводить видеоконференции, мастер-классы, тренинги. В помещении установят передвижные стеллажи, компьютерное и мультимедийное оборудование, организуют зону отдыха. Второй зал будет предназначен для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Еще одно помещение библиотеки займет книгохранилище. Свободный доступ в него будет обеспечен всем пользователям, безопасные лестницы-стулья помогут читателям при работе с книгами на верхних полках.

Библиотека будет адаптирована для детей разных возрастов, а также для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Обновят и прилегающую территорию. Здесь появятся велосипедная парковка и детская игровая площадка.