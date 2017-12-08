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В Калтане при доме детского творчества начала работать выставка горных пород, минералов и палеонтологии

Руководителем музея в Доме детского творчества является Валерий Алексеевич Локтев. Изначально коллекционирование горных пород было его увлечением, а недавно возникла идея сделать витрины с экспонатами, чтобы воспитанники ДДТ и горожане имели возможность рассматривать и изучать мир камней и не только. Совместно с Дмитрием Олеговичем Разволяевым они организовали целую выставку. Коллекция немаленькая: более трехсот предметов. На полках красуются разнообразные камни: пещерный жемчуг, азурит, малахит, гранат, горный хрусталь и многие другие. В разделе палеонтологии находятся предметы, которые просто так не встретишь в природе. Например, череп летучей мыши был найден в пещере Грандиозная (около реки Мрас-Су).

Это не просто музей, но и мастерская, ведь каждый желающий, будь то взрослый или ребенок, может самостоятельно попытаться обточить камни, чтобы в результате получить обработанный экспонат.

Общество
Калтан
kuzbassnews.ru
08/12/2017
Общество
Калтан
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