В Калтане прошел открытый турслет

Организаторами турслета выступили совет ветеранов-туристов и управление молодежной политики и спорта Калтанского городского округа. Мероприятие посвятили памяти одного из родоначальников туристско-краеведческого туризма в Кузбассе, заслуженного путешественника Российской Федерации, заслуженного учителя России, академика Российской академии детско-юношеского туризма Виктора Зотова.

Участие в соревнованиях приняли семь команд из Калтана: школы № 2, № 30, детские сады № 12, № 38, управление культуры, управление молодежной политики и спорта, центр помощи семье и детям. В каждой группе было по 10 человек в возрасте старше 18 лет.

Программа мероприятия включила задания туристической и конкурсной направленности. Туристическая техника - «Маршрут выживания» предполагает переправу по горизонтальному и подвесному бревну, горизонтальной веревке и параллельным перилам, преодоление заболоченного участка, поляну заданий. Конкурсная программа состояла из краеведческой викторины «Я знаю и люблю Кузбасс», конкурса «Туристическое ретро» (укладка рюкзака, установка палатки, разжигание костра), конкурса бивуаков, спортивного ориентирования «Лабиринт».

Лучшим в общекомандном зачете стал детский сад № 12 «Березка», II место – у работников культуры, III место заняла команда школы № 30.

Фото: пресс-служба АКО