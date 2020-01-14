В Калтане прошли любительские оревнования по горным лыжам

В соревнованиях по горным лыжам среди любителей в Калтане приняли участие 42 человека.

11 января в Калтане на горе Солнечной прошли открытые соревнования по горным лыжам среди любителей «Рождественский слалом». Такие соревнования проходят в городе второй год подряд.



Организатором «Рождественского слалома» выступило управление молодежной политики и спорта Калтанского городского округа. Участие в спортивном мероприятии приняли желающие, имеющие необходимую физическую подготовку, полис ОМС и договор страхования жизни от несчастного случая, горные лыжи и шлем. В этом году на горные лыжи встали 42 любителя этого вида спорта.



Соревнования прошли по возрастным категориям: дети 7-13 лет, девушки 14-18 лет, юноши 14-18 лет, женщины 18 лет и старше, мужчины 18 лет и старше. Возраст самого юного участника соревнований составил 7 лет, самого старшего – 72 года. Победителей в каждой возрастной категории наградил глава Калтанского городского округа Игорь Голдинов.

Фото: пресс-служба Правительства Кузбасса