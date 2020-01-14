Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Калтане прошли любительские оревнования по горным лыжам

В соревнованиях по горным лыжам среди любителей в Калтане приняли участие 42 человека.

11 января в Калтане на горе Солнечной прошли открытые соревнования по горным лыжам среди любителей «Рождественский слалом». Такие соревнования проходят в городе второй год подряд.

Организатором «Рождественского слалома» выступило управление молодежной политики и спорта Калтанского городского округа. Участие в спортивном мероприятии приняли желающие, имеющие необходимую физическую подготовку, полис ОМС и договор страхования жизни от несчастного случая, горные лыжи и шлем. В этом году на горные лыжи встали 42 любителя этого вида спорта.

Соревнования прошли по возрастным категориям: дети 7-13 лет, девушки 14-18 лет, юноши 14-18 лет, женщины 18 лет и старше, мужчины 18 лет и старше. Возраст самого юного участника соревнований составил 7 лет, самого старшего – 72 года. Победителей в каждой возрастной категории наградил глава Калтанского городского округа Игорь Голдинов.

 

 

Фото: пресс-служба Правительства Кузбасса

Спорт
Топ
Калтан
kuzbassnews.ru
14/01/2020
Спорт
Топ
Калтан
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Почти 150 партий аналога снюса изъяли в торговых точках Кузбасса
«Изъято из оборота 149 партий никотинсодержащей продукции в объёме 12 463 единицы некурительной...
Кемеровский район сменил статус
Кемеровский муниципальный район был переименован в Кемеровский муниципальный округ. Согласно...
Прокопьевск избавляется от несанкционированной наружной рекламы
Выслушав доклады глав территорий Сергей Цивилев поручил усилить работу по ликвидации...
На неделе в Кузбассе потеплеет до -2 градусов
Фото: pixabay.com Оптимистичным прогнозом на текущую рабочую неделю поделились в кемеровском...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus