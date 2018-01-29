В Калтане прошли народные гуляния, посвященные 75-летию со дня образования Кемеровской области

В воскресенье, 28 января, на площади ДК «Энергетик» состоялась праздничная ярмарка. По сниженным ценам здесь можно было купить мясо, рыбу, сливочное и растительное масло, мед, попробовать ароматный шашлык. Всех желающих приглашали к праздничному столу, где угощали горячим чаем со сладостями.

В ДК «Энергетик» для жителей округа провели концерт «Пою мое отечество». Участие в нем приняли лучшие хоровые и творческие коллективы учреждений культуры округа. С сольной программой выступили Максим Блок, Анастасия Даутова, Владимир Бугеря, Оксана и Юлия Суворовы. Порадовали зрителей выступления народного коллектива хора русской песни «Сибирские узоры» (руководитель Трофимова Л.Ф.), фольклорного ансамбля «Россиянка» (руководитель Атканова М.Д.), хора ветеранов труда «Сибиринушки» (КДЦ «Сюрприз), лауреатов областных конкурсов - ансамбля русских народных инструментов «Виртуоз» (школа искусств № 43 ), хора ветеранов «Поющие сердца» (ДК «Прогресс»), вокального коллектива «Поколение NEXT» (ДК «Энергетик»).