В Калтане прошли народные гуляния, посвященные Дню шахтера

Центром празднования стали площадь ДК «Энергетик», прилегающий к ней сосновый сквер и территория спорткомплекса «Энергетик». Здесь работали большие надувные батуты, аттракционы, были организованы игры с детьми и взрослыми на ловкость и смекалку. Возле гостиницы располагались ряды мастеров декоративно-прикладного искусства. Они вели торговлю изделиями своего труда, проводили мастер-классы. На празднике можно было сделать селфи с живыми статуями шахтеров, клоунами, ходулистами, сказочными аниматорами, увидеть шоу мыльных пузырей, шоу барабанщиков, фокусы искусного иллюзиониста. Велась праздничная торговля, работала фотобудка, отличное настроение жителям дарили творческие коллективы дворца культуры.

Вечерний блок программы состоял из выступлений молодежной группы «Поколение NEXT» («ДК «Энергетик»), творческого коллектива «Икар» (Калтанский угольный разрез), а также концерта звезд российской эстрады: группа The BeatLove (единственный в России официальный трибьютгруппы The Beatles) и группа «Инфинити» (российская музыкальная группа, работающая в жанре электронной танцевальной музыки). Завершил вечер праздничный фейерверк.