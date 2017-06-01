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В Калтане прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей

В гости к воспитанникам детского дома «Аистенок» приехал Алексей Глумов, директор регионального центра подготовки персонала «ТЕТРАКОМ». Он поздравил ребят с праздником и вручил «аистятам» USB-флешки, конструктор и огромный торт. Вместе они посетили домовой храм святых Петра и Февронии Муровских, действующий при детском доме, и продолжили дружеское общение за чайным столом.

650 юных калтанцев приняли участие в параде-шествии «Вместе весело шагать». Воспитанники детских садов и дети из лагерей дневного пребывания в ярких костюмах, с шарами и флажками, исполняя хором детские песни, прошли по проспекту Мира и присоединились к театрализованной программе, организованной учреждениями культуры на площади ДК «Энергетик».

Веселые игры с ростовыми куклами, флешмобы и мастер-классы по изготовлению оригами, квест-игры и конкурс рисунков на асфальте – каждый ребенок смог сегодня найти занятие по душе. В детских садах были организованы мыльные дискотеки, на территории школ – «веселые старты» и коммуникативные игры. Вечером калтанскую детвору ждет фестиваль красок холи.    

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kuzbassnews.ru
01/06/2017
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