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В Калтане прошли самые массовые соревнования зимнего периода этого года

450 спортсменов Кузбасса прибыли в город, чтобы принять участие в традиционной лыжной гонке и побороться за призы московской компании «Мустанг». Такие соревнования в Калтане проходят на протяжении восемнадцати лет.

Взрослые и дети, мужчины и женщины выступали в 12-ти возрастных категориях с разными дистанциями – от 1 до 10 километров. Для одних спуски и подъемы на холмистой местности были непростыми, а для других не представляли особых сложностей. Все зависело от опыта и мастерства спортсменов.

Калтан на лыжных гонках представляли 29 спортсменов. Самым юным участником стал Пальчиков Иван, а самыми возрастными участниками – Кухарева Екатерина и Реутов Михаил. Второе место в гонках занял Новиков Артем, третье место – Рябцев Денис, пятое место разделили Кухарева Екатерина и Пальчиков Иван, а шестое место досталось Мусохрановой Марии.

Общество
Спорт
Калтан
kuzbassnews.ru
11/03/2020
Общество
Спорт
Калтан
Новости Кузбасса

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