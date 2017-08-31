В Калтане проверку технического состояния прошли все школьные автобусы

Ежегодно перед началом учебного года все школьные автобусы Калтанского городского округа, а также их водители проходят обязательный осмотр, показывающий, насколько все готово к работе с детьми.

И.о. госинспектора технического надзора Андрей Петрович Третьяков произвел досмотр всего автотранспорта, перевозящего группы детей:

- Недавно уже проводилась проверка школьного автотранспорта, и результат оказался удовлетворительным, сегодня были устранены все мелкие дефекты. Водительский состав проверен по базам МВД России, которая показала, что никто из них не имеет нарушений.

Всего на школы Калтанского городского округа выделено 5 детских автобусов. Все они осмотрены сотрудником ГАИ на исправность мотора, ремней безопасности, дворников, габаритов, подножек, заднего сигнала и на наличие огнетушителей, аптечек, а также наклеек «Дети».

Ежедневно водители проходят инструктаж с инженером по охране труда МБУ «Автотранспорт КГО». Каждый знает свой школьный маршрут, отклонение от которого строго запрещено. Медицинская проверка осуществляется два раза в день: утром перед рейсом и вечером после него.

Маршрут новой школы №2 сейчас находится в разработке, но к 1 сентября будет готов.