В Калтане путевку в новую жизнь получили 103 выпускника одиннадцатых классов

Праздничный вечер в Калтане начался с возложения цветов к Обелиску Славы. После торжественной церемонии выпускники школ № 1 и № 30 вместе с классными руководителями прошли по пр. Мира к площади ДК «Энергетик», где их ждали представители власти, директора и педагоги школ, родители, жители и гости округа.

Добрые слова поздравлений и напутствий звучали от начальника департамента экономического развития Кемеровской области Т. В. Неробовой, главы муниципального образования И. Ф. Голдинова, депутата кузбасского парламента В. Л. Иванченко, председателя Совета народных депутатов КГО М. В. Куликовой и начальника Управления образования КГО М. В. Сережкиной.

Золотые медали получили семь выпускников школы № 1, еще три выпускника этой школы были награждены серебряными медалями. Родителям «золотой» и «серебряной» молодежи вручили благодарственные письма администрации округа. За активное участие в общественной жизни города, волонтерском подростково-молодежном движении, а также за высокие спортивные достижения были отмечены муниципальными наградами еще 18 выпускников.

Школьный бал стал завершающим этапом праздничного мероприятия, проводимого на площади дворца культуры. Далее, ребята с педагогами и родителями продолжили выпускной вечер в стенах родных школ.