Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Калтане путевку в новую жизнь получили 103 выпускника одиннадцатых классов

Праздничный вечер в Калтане начался с возложения цветов к Обелиску Славы. После торжественной церемонии выпускники школ № 1 и № 30 вместе с классными руководителями прошли по пр. Мира к площади ДК «Энергетик», где их ждали представители власти, директора и педагоги школ, родители, жители и гости округа.

Добрые слова поздравлений и напутствий звучали от начальника департамента экономического развития Кемеровской области Т. В. Неробовой, главы муниципального образования И. Ф. Голдинова, депутата кузбасского парламента В. Л. Иванченко, председателя Совета народных депутатов КГО М. В. Куликовой и начальника Управления образования КГО М. В. Сережкиной.

Золотые медали получили семь выпускников школы № 1, еще три выпускника этой школы были награждены серебряными медалями.  Родителям «золотой» и «серебряной» молодежи вручили благодарственные письма администрации округа. За активное участие в общественной жизни города, волонтерском подростково-молодежном движении, а также за высокие спортивные достижения были отмечены муниципальными наградами еще 18 выпускников.

Школьный бал стал завершающим этапом праздничного мероприятия, проводимого на площади дворца культуры. Далее, ребята с педагогами и родителями продолжили выпускной вечер в стенах родных школ.

Образование
Калтан
kuzbassnews.ru
26/06/2017
Образование
Калтан
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Прокопьевске опекун жестоко избил ребёнка-инвалида
Мужчина издевался над шестилетним мальчиком на протяжении нескольких дней. В Центральном районном...
Трёх кемеровчан осудят за ряд хладнокровных преступлений
В Кемерове перед судом предстанут 29-, 26- и 31-летние жители, обвиняемые в ряде преступлений, в...
В Новокузнецке начался масштабный молодёжный фестиваль
Скучать не придётся всю неделю. Молодёжный фестиваль «Синергия-2017» стартовал 24 июня. Он открылся...
На опасном перекрёстке в Кемерове появился светофор
В Кемерове на опасном участке дороге установлен светофор. Объект появился на пересечении улиц имени...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus