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В Калтане реализуется проект ООО «Агросфера»: разведение овец Романовской породы

Первоначально в хозяйстве многодетной мамы О. В. Сентеревой появились 53 племенных овцы, привезенных из Уфы, которым сделали под загоном крышу, так животные благополучно перезимовали.

В 2016 году Олеся Васильевна зарегистрировала предпринимательскую деятельность и получила от администрации Калтанского городского округа грант на 200 тыс. рублей. На эти деньги построила кошары, поголовье увеличилось. Сегодня на ферме отара из 150 овец.

«Романовская порода – лучший вариант для малых хозяйств, - считает Олеся Васильевна. – Во-первых, они многоплодны, каждая ярочка приносит от трех до пяти ягнят, во- вторых, мясо этих овец нежирное, малохолестериновое, диетическое, в-третьих, эти овцы хорошо переносят морозные зимы».

Предприниматель планирует расширяться и довести поголовье скота до тысячи. Для этого уже оформила землю в черте округа, обратилась за помощью в Департамент Кемеровской области по инвестициям и инновациям, чтобы построить кошары и загоны, бойню, создать условия для стрижки овец.

Приоритетный для моногорода проект развивается, поэтому в скором времени у любого его жителя появится возможность завести в своем подворье породистых овец.

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kuzbassnews.ru
27/07/2017
Экономика
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Новости Кузбасса

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