В Калтане Росгвардейцы вернули домой пропавшего 11-летнего жителя Мысков

В вечернее время в городе Калтан экипаж Росгвардии вневедомственной охраны в составе младшего сержанта Павла Симановича и сержанта Никиты Сычёва обратил внимание на ребенка, который прятался от дождя под навесом остановочного павильона.
Стражи правопорядка предложили промокшему юному жителю отогреться в салоне патрульного автомобили и расспросили, почему он находится в позднее время один без сопровождения взрослых. Выяснилось, что 11-летний кузбассовец приехал в Калтан из соседнего города Мыски и не знал, как вернуться обратно. Кроме этого, экипаж установил, что ребенка в течение суток разыскивает 44-летняя мать, которая обратилась за помощью к правоохранителям.
Росгвардейцы передали найденного кузбассовца сотрудникам ПДН. После чего несовершеннолетнего горожанина вернули домой.
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