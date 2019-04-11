В Калтане скоро появится сквер Молодоженов

Преобразование общественного пространства идет у городского загса. К юбилею города на этом месте должна появиться современная комфортная площадка, удобная для ожидания церемонии бракосочетания. Торжественный вход планируется организовать аркой в виде красного сердца, выполненного из гнутых элементов. В центре - клумба в форме восьмерки, символа Дня семьи, любви и верности, который празднуется 8 июля. Пространство будет обрамлено яблоневым садом, также установят скамейки, фонари и урны. Скамья примирения, карета-цветник, другие изящные малые архитектурные формы поддержат заданную тематику. Атмосфера сквера должна создавать настроение праздника для новобрачных, а также романтическую обстановку для семейных пар, прогуливающихся по скверу.
Кроме того, рядом с загсом появится и парковка для автомобилей.
Вся эта красота появится в ближайшие месяцы. А пока идет спил деревьев, выкорчевывание пней, предстоит планировка и отсыпка площадки.
Дизайн-проект будущего сквера можно увидеть на официальном
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