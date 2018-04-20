В Калтане состоялась эстафета «100 славных дел к юбилею комсомола»

На мероприятии в выставочном зале «Музей» присутствовали учащиеся школ, дома детского творчества и ветераны комсомола. Ветераны рассказали о насыщенной жизни, ярких делах комсомольцев и предложили запустить эстафетный альбом «100 славных дел к юбилею комсомола». Альбом поочередно будет передаваться во все общеобразовательные организации, дом детского творчества получит эстафетную палочку на завершающем этапе. Первыми получили право заполнить страницы альбома учащиеся школы №1.
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