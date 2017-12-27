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В Калтане состоялась Губернаторская елка «Хоровод дружбы»

Ежегодное новогоднее мероприятие провели в ДК «Энергетик», 25 декабря. Его участниками стали 135 детей разных национальностей из семи территорий юга Кузбасса: Калтан, Междуреченск, Мыски, Новокузнецк, Осинники, Новокузнецкий и Таштагольский районы. На праздник собрались активисты общественных организаций, фольклорных коллективов, победители детских фестивалей и конкурсов. Ребятам рассказали о новогодних обычаях разных народов. Кроме того, мальчишки и девчонки с радостью участвовали в работе игровых театрализованных площадок. Так, например, «В гостях у Бабушки» детей встречала Бабушка-Рассказушка, которая загадывала участникам непростые загадки и с шутками-прибаутками приглашала отведать угощение. Аниматоры на площадке «Баба Яга затейница» предлагали детям поиграть в русские народные игры и забавы, а на площадке «Кӱбӱр қар» (шор. «рыхлый снег») - в шорские национальные зимние игры. На празднике работала «Мастерская гномов», где мастера Калтанского городского округа провели мастер-классы по изготовлению новогодних атрибутов, подарков Деду Морозу и Снегурочке, украшению импровизированной ёлки. В «Веселом таборе» для детей организовали новогодние караоке и музыкальную игру «Угадай мелодию».

Праздник завершили многонациональный хоровод дружбы с национальной игровой программой «Мешок затей» и театрализованное представление «Новогодние приключения в подводном царстве или не мутите воду!».  

Все дети получили сладкие Губернаторские подарки.

Культура
Общество
Калтан
kuzbassnews.ru
27/12/2017
Культура
Общество
Калтан
Новости Кузбасса

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