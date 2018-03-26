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В Калтане состоялась творческая встреча с обществом «Шория -Тагтагал»

В выставочном зале «Музей» центр национальных культур, действующий на базе МКУ «Управление культуры» КГО, организовал творческую встречу с городской общественной организацией Общество «Шория-Тагтагал» (г. Осинники) и шорским народным коллективом «Тагтагал» (ДК «Октябрь», г. Осинники).

«Тагтагал» - активный участник городских и областных мероприятий, проводимых шорской общественностью. За 25 лет со­став коллек­тива радикальным образом не менялся. Участники ансамбля – люди, неравнодушные к судьбе своего народа и родного края, каждый из них выполняет важную миссию – возрождает и развивает шорскую культуру, традиции и обычаи. Благодаря им шорский язык не теряет свою самобытность и сохраняется в обществе.

Еще одним участником встречи стал детский коллектив «Искорки» школы искусств № 37 пос. Малиновка. Воспитанники школы порадовали зрителей своим творчеством - исполнили национальные песни, танцы и прочитали стихи.

Завершилась творческая встреча вручением коллективу и обществу «Шория -Тагтагал» благодарственных писем Управления культуры Калтанского городского округа.

Культура
Калтан
kuzbassnews.ru
26/03/2018
Культура
Калтан
Новости Кузбасса

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