В Калтане состоялось подписание соглашений о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией города и предпринимателями

Готовность заключить соглашения выразили 16 предприятий. Среди них ООО «КЗМК» (Д.В. Чакин), ООО «Шахта Тайлепская» (И.П. Павлов), АО «Кузнецкинвестстрой» (Ф.С. Нахшунов), ООО «ПромкомбинатЪ» (Т.И. Масталиев), ООО «Кузнецэкология+» (А.С. Володеев), ООО «Вертикаль Люкс» (Т. С. Рычкова) и другие.

Практика подписания соглашений существует в городе шесть лет.

- Приятно, что с каждым годом растет не только количество заключенных соглашений, но и процент исполнения обязательств по ним, - сказал в своем выступлении глава Калтанского городского округа И. Ф. Голдинов. – Так, например, за прошлый год показатель составил 84%, что на 10% выше в сравнении с 2016 годом. И это, на самом деле, очень хороший результат, если учесть, что и муниципалитет, и бизнес работают в непростой экономической обстановке.

Благодаря сотрудничеству с бизнесом в округе решаются многие социальные вопросы. Это поддержка незащищенных слоев населения, развитие культуры и спорта, создание новых рабочих мест. Например, АО «Кузнецкинвестстрой» ежегодно выделяет благотворительный уголь старшему поколению с минимальной пенсией, малоимущим семьям с несовершеннолетними детьми, для церкви и других социальных объектов. Шахта «Тайлепская» в прошлому году помогла юным калтанским спортсменам поучаствовать в учебных сборах в Горном Алтае. Постоянными участниками благотворительных акций, будь то «Подарок ветерану», «Помоги собраться в школу», «Рождество для всех и каждого», «Новогодние подарки для социальных елок» или в каких-либо других акциях, становятся ООО «Вертикаль Люкс», ООО «Анюта», ООО «СПК», ИП Акбаралиев Ю.С., ИП Банников В.Н., ИП Крюк В.В., ИП Чунарев Л.А., ИП Логвинова Л.А., другие предприниматели.

Помогает бизнес и в развитии городской среды, создании комфортных условий для жизни, отдыха горожан. Выделяется спецтехника для благоустройства дорог, улиц и дворов. Оказывается помощь в ремонте спортивных объектов. Например, ООО «Торговый центр «Феникс» предоставил строительные материалы для ремонта помещения, где в скором времени дети будут заниматься боксом.

Есть среди предприятий и такие, кто выходит за рамки заключенного соглашения и оказывает городу дополнительную помощь. Одним из них стал Калтанский завод металлических конструкций, изготовивший для площади общественных мероприятий пос. Малиновка современный сценический комплекс.

В течение года работа по заключению соглашений о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией города и предпринимателями будет продолжена.