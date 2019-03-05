В Калтане состоялось тринадцатое по счету спортивно-развлекательное шоу «Поехали»

В этом году праздник посвящен 300-летию Кузбасса и 60-летию Калтана.

Местом проведения мероприятия по спуску самодельных конструкций стала гора Солнечная. В шоу участвовало 28 команд – промышленные предприятия, коммунальные службы, школы, детские сады, больницы, прочие учреждения социальной сферы. Праздник открыли парапланы, сноубордисты, бураны с флагами и дымовыми шашками. Участников мероприятия приветствовали глава округа Игорь Голдинов и депутат Госдумы Александр Максимов.

В очередной раз зрителей удивила фантазия участников шоу - размеры и сложность исполнения конструкций, костюмы, названия команд, девизы и театрализованные минипостановки. Команда Южно-Кузбасской ГРЭС спустилась с горы на конструкции «Воздушный шар», ЮК ПТУ на «Паровозе», Калтанского угольного разреза на «Армаде», а Кузнецкинвестстроя на «Черной акуле». Были здесь и «Собесовский гарем» (команда управления соцзащиты), «Дежурный патруль» (УЖКиДК), «Снежная королева» (детская спортшкола), другие герои известных советских мультипликационных и художественных фильмов.

После долгого обсуждения строгое жюри вынесло свое решение. В номинации «Властелин горы» первое место присудили воспитанникам Калтанского специального учебно-воспитательного учреждения за самую большую и оригинальную конструкцию «Юбилейный вертолет». В номинации «Сказочный мир» первое место отдали управлению культуры за самую красочную и привлекательную конструкцию «Три белых коня». В номинации «Любимец публики» - приз зрительских симпатий и почетное первое место у коллектива соцзащиты.

Традиционно подарками стали дипломы, денежные сертификаты, а также замороженные «чунаревские» пельмени.