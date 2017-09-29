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В Калтане состоялся авторский вечер руководителя хора ветеранов труда «Сибиринушки»

В выставочном зале «Музей» для жителей и гостей Калтана состоялся авторский вечер, посвященный юбилею руководителя хора ветеранов труда «Сибиринушки» КДЦ «Сюрприз» Николая Жабина.

За свою творческую жизнь Николай Алексеевич написал целый цикл песен о Кузбассе, родном городе и шахтерах.

Хор исполнял композиции, написанные совместно с калтанскими поэтами Евгенией Шкаевой и Константином Турецким.

Зрители долго аплодировали юбиляру, пожелали ему здоровья и новых творческих встреч.

Культура
Калтан
kuzbassnews.ru
29/09/2017
Культура
Калтан

Комментарии

 

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Совместные покупкиПрисоединяйтесь к нам в соцсетях:       старики пляшут и поют... 
Вот рассуждаю:
Да,  трогательно  поют ветераны, но праздник проходит...  Как ветерану быть дальше?
Стыдно быть, для кого то обузой, а сил уже нет!
Представьте: Человек всю жизнь много работал...А потом наступает старость... Вроде-бы ничего, есть же дети! 
Дети... Но детям хочется свой отдельный угол, а купить не могут.  Вроде хватало места всем, но...,  с родителями жить не удобно. Покупают отцы по отдельной квартире каждому ребенку. А время идёт и отец не молодеет..., возрастные изменения дают о себе знать. Но у нас же  всё лучшее детям! И вот остался старый один... молча смотрит в окно..., дети являются,  как чудо небесное, раз в год!


Источник: http://www.stranamam.ru/
29/09/2017
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