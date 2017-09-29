Комментарии

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В Кемерове увеличат финансирование предприятий благоустройства В областном центре по решению Илью Середюка на 10% увеличат финансирование предприятий...

В Новокузнецке разыскивают 74-летнюю пенсионерку Новокузнецкие полицейские разыскивают 74-летнюю Антонину Фоминичну Павлюкову, которая ушла из дома...