В выставочном зале «Музей» для жителей и гостей Калтана состоялся авторский вечер, посвященный юбилею руководителя хора ветеранов труда «Сибиринушки» КДЦ «Сюрприз» Николая Жабина.
За свою творческую жизнь Николай Алексеевич написал целый цикл песен о Кузбассе, родном городе и шахтерах.
Хор исполнял композиции, написанные совместно с калтанскими поэтами Евгенией Шкаевой и Константином Турецким.
Зрители долго аплодировали юбиляру, пожелали ему здоровья и новых творческих встреч.
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Комментарии
Вот рассуждаю:
Да, трогательно поют ветераны, но праздник проходит... Как ветерану быть дальше?
Стыдно быть, для кого то обузой, а сил уже нет!
Представьте: Человек всю жизнь много работал...А потом наступает старость... Вроде-бы ничего, есть же дети!
Дети... Но детям хочется свой отдельный угол, а купить не могут. Вроде хватало места всем, но..., с родителями жить не удобно. Покупают отцы по отдельной квартире каждому ребенку. А время идёт и отец не молодеет..., возрастные изменения дают о себе знать. Но у нас же всё лучшее детям! И вот остался старый один... молча смотрит в окно..., дети являются, как чудо небесное, раз в год!
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