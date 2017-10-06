В Калтане состоялся отборочный тур фестиваля национальных культур

Калтан впервые стал площадкой проведения областного фестиваля "Мы живем семьей единой". На одной сцене встретились самые яркие представители национальных культур, проживающие на юге Кузбасса.

В течение дня фольклорные творческие коллективы и отдельные исполнители национальных общественных объединений и диаспор боролись за звания лучших в вокальном искусстве и народном танце. Конкурсанты также показали свое мастерство и артистичность в номинации «Народные традиции в моей семье». Кроме того, в номинации «Традиционное свадебное угощение» представили членам жюри и гостям фестиваля блюда национальной кухни.

В фойе ДК «Энергетик», перед началом концерта работала ярмарка народных умельцев «Кузбасс мастеровой», где все желающие прошли мастер-классы по изготовлению амулетов, обработке меха и кожи, кукол-оберегов, резьбы по дереву, технике валяния шерсти, вязания и др.

Свои таланты на фестивале продемонстрировали 470 человек - представители славянских, мордовских, татарских, немецких, еврейских, армянских, чувашских, шорских, телеутских, азербайджанских, таджикских, узбекских, кыргызских и других национальных культурных центров, народов.