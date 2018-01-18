В Калтане совершен первый ветеранский заплыв

Единственный в городе плавательный бассейн, созданный в новой средней общеобразовательной школе № 2, готов принять жителей Калтанского городского округа. Первой группой, открывшей плавательный сезон, стала группа ветеранов. Под руководством тренера старшее поколение провело разминку, которая помогла организму подготовиться к предстоящей нагрузке. После выполнения комплекса легких физических упражнений ветеранам разрешили заняться свободным плаванием. Получив заряд бодрости и сил, они решили сделать посещение бассейна регулярным занятием.

Напомним, что ветераны Калтана активно участвуют в туристических слетах, круглогодичных спартакиадах, «Веселых стартах», фестивалях скандинавской ходьбы, играют в городки. Каждый год совет ветеранов войны и труда, возглавляемый Князевой Натальей Ивановной, организует новые мероприятия, вовлекает людей в общественную, творческую и спортивную жизнь.