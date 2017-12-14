В Калтане весело стартовали, победами завершили

В спортивном зале стадиона «Энергетик» завершилась круглогодичная спартакиада среди первичных ветеранских организаций. Итоговые испытания назвали «Веселые старты». Еще бы, ведь именно веселье у участников можно позаимствовать многим молодым людям, а также поучиться у представителей старшего поколения ловкости, гибкости и, конечно, азарту.

В мероприятии впервые были задействованы абсолютно все ветеранские организации. За победу боролись 14 команд, по 6 представителей от каждой первички.

- Всего для участников у нас было заготовлено 4 конкурса: три командных испытания и одно для капитанов, - рассказывает С.В. Камелина, инструктор- методист стадиона «Энергетик». - Это самый любимый этап ветеранов, за участников приходят поболеть дети и внуки. По традиции перед началом конкурсов ветераны как следует разогрелись. Для этого во главе с В.П. Роговой они под музыку выполнили разминку. Конкурсы, которые только на первый взгляд казались шуточными, пришлись под силу далеко не всем, уже на первых минутах многие то и дело отставали от своих соперников, падали, но вновь и вновь вставали и шли дальше. Ни один участник не сдался и не сошел с дистанции.

Пока судьи подсчитывали результаты, все ветераны танцевали под музыку, кружились в хороводах и позировали перед фотокамерами родных и близких. И вот он - час, когда определены общекомандные места. Так, ходить по-скандинавски лучше всех получается у команды г. Калтан - им присуждена победа. Второе место у спортсменов из команды КВОиТ, а третье досталось участникам из культурной организации. В настольном теннисе результаты таковы: 1 место у команды ЮК ПК, 2 место - команда угольных предприятий, 3 место - ветераны КВОиТ.

В «Веселых стартах» третьими стали участники из с. Сар- бала, второе место вновь досталось угольным предприятиям, а вот одержали победу ветераны первичной организации разреза «Калтанский». Так держать, товарищи ветераны!