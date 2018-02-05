В Калтане впервые состоялись соревнования по кросс-борду

Гора Солнечная пользуется популярностью среди жителей города. Каждые выходные здесь немало желающих покататься на лыжах, санках и тюбингах, а организованные на горе соревнования, спортивные игры и праздничные мероприятия собирают все больше любителей активного отдыха на свежем воздухе. Совсем недавно на Солнечной массово отмечали День чая, на этот раз провели соревнования по кросс-борду.

До начала мероприятия трассу специально подготовили, установили ворота и оградительную сетку. Задача участников состояла в том, чтобы совершить спуск с горы, при этом прохождение трассы должно было продемонстрировать умение сноубордиста маневрировать, вписываться в повороты и грамотно выходить из них.

По задумке организаторов к соревнованиям не допускались бывшие и действующие спортсмены этого вида спорта, поэтому участниками стали 26 любителей-сноубордистов, среди которых были представители как сильной, так и слабой половины человечества. Для одних преодоление дистанции протяженностью почти 700 метров не представляло особого труда, для других – оказалось сложной задачей. По результатам соревнований были определены победители среди девушек, юношей 14-18 лет и мужчин от 18 лет и старше. Первые места в своих группах заняли Козырева Екатерина (г. Новокузнецк), Лукьянец Кирилл (г. Осинники) и Фомин Сергей (г. Осинники), а утешительный приз «За волю к победе» получил Полкович Вячеслав (г. Новокузнецк).

24 февраля гора Солнечная вновь ждет жителей и гостей города, здесь пройдет традиционное зимнее шоу «Поехали».