Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Калтане впервые состоялись соревнования по кросс-борду

Гора Солнечная пользуется популярностью среди жителей города. Каждые выходные здесь немало желающих покататься на лыжах, санках и тюбингах, а организованные на горе соревнования, спортивные игры и праздничные мероприятия собирают все больше любителей активного отдыха на свежем воздухе. Совсем недавно на Солнечной массово отмечали День чая, на этот раз провели соревнования по кросс-борду.

До начала мероприятия трассу специально подготовили, установили ворота и оградительную сетку. Задача участников состояла в том, чтобы совершить спуск с горы, при этом прохождение трассы должно было продемонстрировать умение сноубордиста маневрировать, вписываться в повороты и грамотно выходить из них.

По задумке организаторов к соревнованиям не допускались бывшие и действующие спортсмены этого вида спорта, поэтому участниками стали 26 любителей-сноубордистов, среди которых были представители как сильной, так и слабой половины человечества. Для одних преодоление дистанции протяженностью почти 700 метров не представляло особого труда, для других – оказалось сложной задачей. По результатам соревнований были определены победители среди девушек, юношей 14-18 лет и мужчин от 18 лет и старше. Первые места в своих группах заняли Козырева Екатерина (г. Новокузнецк), Лукьянец Кирилл (г. Осинники) и  Фомин Сергей (г. Осинники), а утешительный приз «За волю к победе» получил  Полкович Вячеслав (г. Новокузнецк).

24 февраля гора Солнечная вновь ждет жителей и гостей города, здесь пройдет традиционное зимнее шоу «Поехали». 

Общество
Спорт
Калтан
kuzbassnews.ru
05/02/2018
Общество
Спорт
Калтан
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Тюменский ХК «Рубин» победил в Новокузнецке с крупным счетом
Тюменский «Рубин» в Новокузнецке одолел «Металлург».
«Полностью исчезнут пробки»: кемеровчане нашли способ улучшить Притомский проспект
Кемеровчане предложили сделать развязку в районе пересечения улицы Терешковой и проспекта...
Чемпион Сибири по пауэрлифтингу предстанет перед судом за контрабанду
По версии следствия, спортсмен заказал у неустановленного лица в Республике Беларусь препараты,...
Крупный торговый центр эвакуировали в Кемерове из-за угрозы взрыва
Посетителей кемеровского торгового центра "Облака" эвакуировали 4 февраля около 16:00 из-...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus