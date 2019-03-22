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В Калтане задержали людей, наносивших на фасады домов рекламу о торговле наркотиками

В калтанскую полицию поступил звонок от мужчины, ставшего свидетелем, как неизвестные писали на городской сцене для праздничных мероприятий рекламные объявления о продаже наркотиков и предложения незаконного заработка.

Прибывший наряд патрульно-постовой службы полиции задержал двух жителей поселка Малиновка 19 и 20 лет.

Предварительно установлено, что молодчики выполняли поручение наркоторговца, полученное посредством переписки в одном из интернет-мессенджеров. Специально для этого они приехали в соседний город, где арендовали квартиру.

В настоящее время устанавливается причастность задержанных к незаконному обороту наркотических средств. Кроме того, по требованию сотрудников полиции задержанные закрасили нанесенные надписи с объявлениями о незаконном сбыте наркотических средств.

 

 

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области

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kuzbassnews.ru
22/03/2019
Происшествия
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Калтан
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