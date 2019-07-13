В Калтане загорелся завод по переработке покрышек

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13 июля в 16:34 на пульт диспетчера пожарной охраны Калтана поступило сообщение о пожаре на шиноперерабатывающем предприятии по ул. Шуштепская.
Локализация пожара произошла в 16:48, ликвидация открытого горения - в 18:35. На месте работали 6 пожарно-спасательных подразделений, сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Кемеровской области.
Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области
13/07/2019
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