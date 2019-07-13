В Калтане загорелся завод по переработке покрышек

Кемеровчане пожаловались на ужасное состояние фонтана В негодность постепенно приходит относительно новый фонтан линейного парка в Ленинском районе...

Фото: новокузнечане сделали костюмы из шоколада Одним из самых зрелищных стало дефиле «Детки-конфетки». Девочки со своими родителями придумали «...

На бульварном кольце в Кемерове произошло серьёзное ДТП Авария случилась утром, 13-го июля, на бульварном кольце в областной столице.