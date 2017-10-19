В Калтане завершен капитальный ремонт основной городской магистрали

Новое асфальтовое покрытие на улице Комсомольская обрело законченный вид: появились остановочные карманы, съезды, отсыпаны и укатаны обочины. Последним штрихом стало нанесение разметки.

Работа была выполнена компанией «Дорожник». Специалисты подрядной организации нанесли три полосы на асфальт эмалью «Линия», предназначенной для разметки дорог и аэродромов и обеспечивающей высокую яркость и отличную видимость как днем, так и ночью.

На участок дороги от переезда до церкви протяженность 3,4 км ушло порядка 1,2 т такой краски.

Все действия были согласованы с ГИБДД, работали на основании предоставленных ею чертежей. В течение всего времени проводимые работы контролировал Е.И. Шемчук, старший государственный инспектор дорожного надзора.

Современная дорожная разметка обеспечит в Калтане безопасность движения и стабильное функционирование дорожно-транспортных сообщений.