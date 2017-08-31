В Калтане продолжается реализация проекта по ремонтам дворовых территорий

В округе запланирован ремонт 17 дворовых территорий в рамках проекта «Формирование современной городской среды».
Главная цель этого проекта - повышение уровня благоустройства территорий Калтанского городского округа. Пока в порядок приводятся дворы в пос. Постоянный. В скором времени будет объявлен конкурс, и ремонт дворовых территорий будет произведен в Калтане по пр. Мира.
По словам первого заместителя главы Калтанского городского округа по ЖКХ Л.А. Шайхелисламовой, ведутся работы по ул. Дзержинского у домов №46 и 48. Существует обязательный перечень работ: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения территорий, установка скамеек, урн для мусора. Пока выполняется как раз этот минимум.
Деньги на благоустройство выделяются из федерального и областного бюджетов, а также привлекаются средства самих жителей, их доля на сегодня составляет не менее 5%. От увеличения суммы софинансирования зависит выполнение обращений граждан, например, спил деревьев и посадка новых.
На сегодняшний день уже отремонтированы дворы домов №16 и 18 по ул. 60 лет Октября в пос. Малиновка.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Корова травмировала 77-летнюю жительницу Кузбасса. Случай произошёл в посёлке Бурлаки...
|
В Кемерово на Притомском проспекте утром 30 августа образовалась огромная пробка. Водители...
|
Около 4 часов дня 30-го августа на Бызовском шоссе в Новокузнецке произошло массовое столкновение...
|
Рост интереса кузбасских туристов к Испании стал причиной решения открыть в Кемерово испанский...