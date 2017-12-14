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В калтанском музее состоялась встреча участников Центра национальных культур

На мероприятии собрались представители разных национальностей и люди, которые дарят нам свои таланты и свое творчество. Они создают шедевры из самых обычных вещей.

Встречу посетили и почетные гости: Ю.Я. Арбачаков, В.Л. Иванченко, депутаты Совета народных депутатов Кемеровской области; Т.В. Тудегешева, преподаватель Новокузнецкой педагогической академии, член Союза писателей России, поэтесса, а также Н.И. Князева, председатель совета ветеранов округа.

- Открытие Центра национальных культур имеет большое значение для Калтанского городского округа и для народа, проживающего здесь, - говорит Ю.Я. Арбачаков. - Любой желающий имеет возможность прийти в центр, где можно обсудить какие-то вопросы, составить планы на будущее и программы, которые реализуются в округе. Это место, в котором происходит межкультурное общение. Каждый представитель национальных культур в течение года принимал участие в городских и областных конкурсах. В этом году центр принял участие в спартакиаде народов в г. Гурьевск, в детском фестивале «Родники Кузбасса» в г. Кемерово, в областной национальной выставке «Кузбасский сувенир», в областном национальном шорском празднике «Томазак-Пайрам-2017» в Мысковском городском округе, в XVI Областном фестивале детского творчества коренных малочисленных народов Кемеровской области «Элим-2017».

В завершение праздника самые активные участники городских и областных мероприятий были отмечены благодарственными письмами и памятными подарками.

Культура
Калтан
kuzbassnews.ru
14/12/2017
Культура
Калтан
Новости Кузбасса

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