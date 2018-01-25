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В калтанском техникуме открылся тренажерный зал

Церемонию перерезания красной ленточки перед входом в тренажерный зал руководство калтанского техникума приурочило ко Дню студента. Долгожданный подарок теперь в бесплатном доступе всех, кто желает укрепить свое здоровье.

Зал расположился на первом этаже общежития, что очень удобно для тех, кто в нем проживает. Два помещения заняты тренажерами, есть туалет, душевая, гардеробная и даже комната отдыха, где после физических нагрузок можно выпить душистого чая.

- Благодаря финансированию департамента образования и науки мы смогли в два этапа реанимировать старый зал, а добавив новые элементы и отремонтировав помещение, открыли целый тренажерный комплекс для студентов, - рассказывает Сергей Иванович Демин, директор техникума. - Теперь ребятам есть где провести свой досуг, а 60% наших студентов - это дети, оставшиеся без попечения родителей. Для них особенно важно, что все это бесплатно. 

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Калтан
kuzbassnews.ru
25/01/2018
Образование
Общество
Спорт
Калтан
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