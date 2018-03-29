В калтанской школе № 2 появилась новая система гидропоники

Гидропоника - альтернатива популярному классическому способу выращивания различных растений в земле. Сама установка - это субстрат в виде кокосовой стружки, керамзита, который регулярно подпитывается водой. Она содержит все те же минеральные вещества, что получают растения из почвы. Их поливка осуществляется капиллярно благодаря насосу и подается каждому горшку. За счет того, что вода обогащается кислородом, корни не гниют.

Эксперименты с гидропоникой школа № 2 Калтанского городского округа проводит не в первый раз. До появления этого современного оборудования учитель биологии И.Н. Кречетова и школьники уже использовали свои навыки в самодельной системе. Она состояла из ящика объемом 16 л, наполненного водой с минеральными веществами, компрессора, который подает кислород, крышки из поликарбоната и горшочков, наполненных минеральной ватой. Однако минус у такой установки все же был - это свет. Растения не получали нужные им цвета. Чего совсем не скажешь про новую установку. Здесь есть специальная лампа, в ней весь необходимый спектр света, ведь для каждой фазы развития растения нужен свой. Кроме всего прочего, бокс постоянно поддерживает нужную температуру и влажность. В доступе у юных ботаников и датчики, показывающие уровень pH раствора, что весьма значимо для растений. Специальными препаратами ученики и их преподаватель могут понизить либо повысить его.

Идея установить систему гидропоники возникла у директора школы Н.А. Белоноговой. Для образовательного учреждения это приобретение очень важное, ведь благодаря новой технологии школьники уже пишут научные работы и проводят исследования для ее практической части. Десятиклассник Никита Кутергин занял 1 место на муниципальной научно-практической конференции учащихся «Школьный университет-2018». Он вплотную подошел к изучению гидропоники, ведь это действительно его любимое дело.

Учитель биологии утверждает, что без данной системы приобрести практические навыки дети не смогут, т.к. здесь и прививка, и все виды размножения растений. Возможно, именно поэтому на протяжении всего учебного года старшеклассники просто жили гидропоникой. А значит, у школы появился еще один шанс выпустить компетентных специалистов в этой сфере, которым придется лишь усовершенствовать полученные знания в университетах.