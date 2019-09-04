В канадском городе Реджайна прошло Первенство мира по пауэрлифтингу среди юношей и девушек, юниоров

В Новокузнецке более 50 человек пострадали из-за выброса в атмосферу Из-за выброса в атмосферу в Новокузнецке пострадали более 50 человек и следствие обвиняет в...

На ВЭФ-2019 губернатор Сергей Цивилев презентовал стенд «Кузбасс» Раздел «Образование» презентует проекты опорных школ, академию беспилотной авиации и робототехники...

В Новокузнецке установят новые детские площадки: место выбираете вы Горожан просят указывать, в каких местах лучше установить или заменить детские площадки. В...