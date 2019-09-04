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В канадском городе Реджайна прошло Первенство мира по пауэрлифтингу среди юношей и девушек, юниоров

В состав сборной России вошел воспитанник Тяжинской детско-юношеской спортивной школы Дмитрий Зайцев (тренер-преподаватель Алексей Николаевич Мамайкин).
Среди юношей в весовой категории до 74 кг Дмитрий одержал уверенную победу, установив сразу несколько рекордов мира в приседаниях 287,5 кг, жиме лежа 213 кг и сумме троеборья 760,5 кг. В весовой категории до 74 кг, Дмитрий собрал 760,5 кг! Дважды установил рекорд в сумме!
Результаты трех упражнений: первое место – приседания, 287,5 кг. Установил рекорд 281 кг и 287,5 кг. Первое место – жим, 213 кг. Установил рекорд 197,5 кг, 205 кг и 213 кг! Первое место – тяга становая, 260,0 кг.

Спорт
Тяжин
kuzbassnews.ru
04/09/2019
Спорт
Тяжин
Новости Кузбасса

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