В Карагайлинской шахте погиб горняк

Вечером 12 марта в результате обрушения породы на шахте Карагайлинская под завалами оказался рабочий.
Как сообщает пресс-служба управления СКР по Кемеровской области, на место обрушения были вызваны горноспасатели, которые попытались оказать реанимационные мероприятия 39-летнему пострадавшему, однако спасти его не удалось. В настоящее время его тело поднято на поверхность.
Всего на момент аварии под землей находилось 59 человек. Семеро из них были выведены на поверхность. Так как вентиляция не пострадала, остальные продолжили работу.
13/03/2019
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
На 60 суток приостановил Рудничный райсуд города Прокопьевска работу горно-обогатительной фабрики в...
|
Ежегодное выявление без малого 5 тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции в течение 10 лет способствует...
|
Инцидент произошёл сегодня утром на улице Красноармейская.
|
Суд привлёк юридическое лицо к административной ответственности и приостановил эксплуатацию...