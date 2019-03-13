В Карагайлинской шахте погиб горняк

Вечером 12 марта в результате обрушения породы на шахте Карагайлинская под завалами оказался рабочий.

Как сообщает пресс-служба управления СКР по Кемеровской области, на место обрушения были вызваны горноспасатели, которые попытались оказать реанимационные мероприятия 39-летнему пострадавшему, однако спасти его не удалось. В настоящее время его тело поднято на поверхность.

Всего на момент аварии под землей находилось 59 человек. Семеро из них были выведены на поверхность. Так как вентиляция не пострадала, остальные продолжили работу.